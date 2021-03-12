"إذا لم يتم كسرها فلا تقم بإصلاحها".. الشاحنة "إف سوبر ديوتي" من فورد

طرحت فورد نسخة أكثر ذكاء من الشاحنة إف سوبر ديوتي، السياررة الجديدة صلبة ولا تحتاج إلى إصلاح.. تعرف على شاحنة المستحيل

"إذا لم يتم كسرها ، فلا تقم بإصلاحها" هذا المبدأ ينطبق تماما على النسخة الجديدة من الشاحنة الخفيفة "فورد إف- سوبر ديوتي 2022" التي تقدمها شركة فورد موتور كورب الأمريكية، بحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات.



يقول الموقع إن النسخة الجديدة من الشاحنة الأمريكية صلبة ولا تحتاج إلى إصلاح على الإطلاق بفضل التحديثات التي تم إدخالها عليها منذ 2020.

ومن المتوقع أن تتضمن نسخة 2022 من الشاحنة مجموعة رائعة من الإضافات التكنولوجية. وإذا كان أي شخص يعتقد أن هذه الشاحنة القوية التي يصل وزنها إلى طنين إلا ربع هي مركبة بدائية ثقيلة، فهو مخطئ تماما لأنها متطورة من الناحية التكنولوجية كأي سيارة أخرى على الطريق، في الوقت الذي يتواصل تحديثها باستمرار لضمان تفوقها التكنولوجي.





يذكر أن عائلة إف-سيريس سوبر ديوتي،التي تضم السيارات إف-250 وإف-350 وإف-450، تمتلك أرقاما جيدة مقارنة بالشاحنات الأخرى من نفس الفئة فيما يتعلق بالجر والسحب والأداء وهي كلها مزايا موجودة في النسخة الجديدة.

ومن المنتظر أن تعمل الشاحنة نسخة 2022 بمحرك بنزين سعة 7.3 لتر يتكون من 8 صمامات بقوة 430 حصانا وعزم شدته 475 رطلا لكل قدم مكعب، أو محرك تربو ديزل (سولار) سعة 6.7 لتر بقوة 475 حصانا وعزم شدته 1050 رطلا لكل قدم مكعب. كما يمكن الحصول على شاحنة من هذا الطراز بمحرك بنزين سعة 2ر6 لتر و8 صمامات.

في الوقت نفسه فإن فورد سوبر ديوتي 2022 ستكون مزودة بالجيل الجديد من خدمة الحوسبة السحابية سينك4 الخاصة بشركة فورد و نظام تكنولوجيا معلومات بشاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة.