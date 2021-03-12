بايدن في خطاب الجائحة: المعركة "لم تنته بعد"

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعمل إدارته بكل قوة لتوفير ملايين اللقاحات لتطعيم الأمريكيين ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن المعركة لم تنته بعد.

وقال بايدن، خلال خطاب بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على الإغلاق العام إثر كورونا، "مر عام على الجائحة التي سببت لنا معاناة كبيرة وخسارة الكثير من الأرواح".



وتابع بايدن، العديد من المواطنين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، وشهدنا جيلا من الأطفال حرموا من الدراسة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن هزيمة فيروس كورونا تكمن في اتباع العلم ووضع الثقة في الإدارة والحكومة الأمريكية.

وحول الخسائر البشرية إثر الجائحة، أكد الرئيس الأمريكي أن معدل الوفيات في بلاده بسبب الفيروس تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث الـ11 من سبتمبر/أيلول.

وتعهد بايدن، بتوفير ما يكفي من اللقاحات المضادة من أجل جميع المواطنين مع نهاية شهر مايو/أيار المقبل.



كما دعا الرئيس الأمريكي خلال خطابه بالبيت الأبيض، جميع جميع الولايات إلى إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع البالغين مايو/أيار المقبل.