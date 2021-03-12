قمة يابانية أمريكية في واشنطن أبريل المقبل

أعلنت الحكومة اليابانية، أنّ رئيسها يوشيهيدا سوجا سيسافر إلى الولايات المتّحدة الأمريكية في أبريل/نيسان للقاء الرئيس جو بايدن.

وقال المتحدّث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو للصحفيين إنّه "إذا سمحت ظروف شتّى بذلك، فإنّ رئيس الوزراء سوجا سيزور الولايات المتّحدة فى النصف الأول من أبريل/نيسان".



وأضاف "بهذه الزيارة، يتوقّع أن يصبح رئيس الوزراء سوجا أول زعيم أجنبي يجتمع وجهاً لوجه مع الرئيس بايدن".

وكانت وسائل إعلام يابانية وأمريكية تحدّثت عن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الياباني إلى الولايات المتحدة، لكنها المرة الأولى التي تؤكد فيها جهة رسمية هذه المعلومة.

ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة اليابانية فإن القمة المرتقبة بين سوجا وبايدن ستتناول ملفات عدة أبرزها الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتدابير مكافحة جائحة كوفيد-19 والتغيّر المناخي.

ولفت كاتو إلى أنّ الموعد الدقيق لهذه الزيارة لم يحدّد بعد.



وأضاف أنّ رئيس الوزراء الياباني وبقية أعضاء الوفد الذي سيرافقه في الزيارة إلى الولايات المتّحدة سيتم تطعيمهم جميعاً ضد كورونا قبل سفرهم إلى واشنطن.