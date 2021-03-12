سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 12 مارس 2021.. عودة الاضطرابات

عاد سعر الدولار إلى الارتفاع مجددا، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 مارس 2021، لدى البنوك الرسمية والسوق الموازية (السوداء).

وسجل سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 378 جنيها للشراء، و381 جنيها للبيع، بينما سجل لدى بنك السودان المركزي 379.05 جنيه للشراء، و380.94 جنيه للبيع.

واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.



كما سيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري، حسبما ذكر المحافظ زين العابدين.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.



وقفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 330.78 % في فبراير/شباط من 304.33 % في يناير/كانون الثاني، بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي عند فتح تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 456 جنيها، فيما جاء سعره على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 452.11 جنيه للشراء، و454.37 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في السودان، خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى السوق السوداء، عند مستوى 523 جنيها، فيما جاء سعر الإسترليني لدى البنوك الرسمية عند مستوى 528.14 جنيه للشراء، و530.78 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر الريال السعودي في السودان خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 100 جنيه للشراء، و102 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 101.06 جنيه للشراء، و101.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السودان عند فتح تعاملات الجمعة لدى السوق الموازية نحو 102 جنيه للشراء، و104 جنيهات للبيع، مقابل 103.20 جنيه للشراء، و103.72 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.

وعن سعر الدينار الكويتي لدى البنوك الرسمية سجل نحو 1250.99 جنيه للشراء، و1257.25 جنيه للبيع.