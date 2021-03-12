تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

صعود العملة الأوروبية



وشهدت تعاملات السوق المصرفي، اليوم الجمعة، ارتفاع الجنيه المصري، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجع الجنيه الإسترليني.

وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية، لدى المركزي المصري، نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو، إلى 18.67 جنيه للشراء و18.86 جنيها للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة، فيما جاء أقل سعر لشراء اليورو عند 18.61 جنيه في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان، أما أقل سعر لبيع اليورو عند 18.82 في البنك الأهلي اليوناني فقط.

فيما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، مقابل 18.59 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، أمس الخميس.

مصر تنجح في اختبار كورونا

ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2020، حيث سجل نموا بنسبة 2%.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وأضافت السعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.

أسعار الدولار والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.645 جنيه للشراء، و 15.745جنيه للبيع، مقابل نحو15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، أمس الخميس.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.83 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي، لدى المركزي المصري، تراجعا طفيفا إلى نحو 4.171 جنيه للشراء، و 4.198 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.179 جنيه للشراء، ونحو 4.206 جنيه للبيع،أمس الخميس.

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.73 جنيه للشراء، ونحو 52.08 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.72 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، أمس الخميس.

مصر تسوي دعاوى الغاز الدولية

نجحت مصر في تسوية جميع الدعاوى القضائية الدولية بخصوص قطاع الغاز، ما يمهد الطريق لتحقيق حلمها بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، عن سريان سلسلة من الاتفاقات التي تسوي جميع الدعاوى بين مصر، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيجاس).

وتسوي تلك الاتفاقيات النزاعات السابقة بين جميع الأطراف والتي نشأت منذ نحو 8 سنوات.

وتضمن تلك الاتفاقيات استئناف الإنتاج في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، وهي ركن أساسي في استراتيجية مصر للبروز كمركز إقليمي للطاقة.