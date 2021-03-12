أسعار اليورو في الجزائر اليوم الجمعة 12 مارس 2021.. ارتفاع محدود

واصل سعر اليورو الأوروبي ارتفاعه مقابل الدينار الجزائري خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء). وبلغ سعر العملة الأوروبية في السوق غير الرسمية 215.80 دينار للشراء و218.20 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي تعاملات البنوك وشركات الصرافة بلغ سعر اليورو 159.53 دينار للشراء و159.61 دينار للبيع. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء، 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وحقق سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي 133.61 دينار للشراء و133.63 دينار للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق السوداء عند 251.86 دينار للشراء و254.65 دينار للبيع. وفي تعاملات البنوك بلغ الإسترليني 186.27 دينار للشراء و186.29 دينار للبيع. سعر الريال والدرهم وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء 49.01 دينار للشراء و49.55 للبيع، وفي البنوك بلغ الدرهم 36.37 دينار للشراء و36.38 للبيع. وسجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع، ولدى بنك الجزائر المركزي سجل الريال 35.62 دينار للشراء و35.63 دينار للبيع. وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020. ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات، بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من مجمل إيرادات التصدير.

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