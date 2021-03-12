تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

تراجع الريال السعودي

وارتفع الجنيه المصري، خلال التعاملات المصرفية اليوم الجمعة، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، فيما انخفض أمام اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي، لدى المركزي المصري تراجعا طفيفا إلى نحو 4.171 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.179 جنيه للشراء، ونحو 4.206 جنيه للبيع، أمس الخميس.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، والمشرق، وعودة، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

وتراجع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 4.145 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع.

اكتشاف جديد للذهب

أعلنت شركة "ألتوس ستراتيجيز"، الخميس، عن اكتشاف شركتها التابعة لها "أخ جولد" لكميات من خام الذهب في الصحراء الشرقية المصرية، تم رصدها عبر الأقمار الصناعية.

بحسب وسائل إعلام محلية فإن الاكتشاف الذي حققته الشركة جاء بعد فوزها بحق التنقيب في تلك المنطقة الشهر الماضي، وأضافت الشركة في تصريح إلى بورصة لندن أنها تعتزم بدء التنقيب واستخراج الذهب عن قريب.

كما أعلنت الشركة عن تحديد العديد من أهداف الذهب ذات الأولوية العالية من الاستشعار عن بعد في جميع مشاريعها التي تغطي 1565 كيلومترا مربعا في الصحراء الشرقية لمصر.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.645 جنيه للشراء، و15.745جنيه للبيع، مقابل نحو 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، أمس الخميس.

بينما ارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية، لدى المركزي المصري، إلى نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.83 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، إلى نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع، أمس الخميس.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.73 جنيه للشراء، ونحو 52.08 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.72 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، أمس الخميس.

تضخم منخفض للشهر الثاني

للشهر الثاني على التوالي حافظت مصر على التضخم عند مستويات منخفضة نسبيا، بيد أن تلك النسبة تقل عن مستهدفات البنك المركزي.

وفي فبراير/ شباط الماضي بقي معدل التضخم السنوي عند 4.9% في مصر بالكامل (ريف وحضر) وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنشورة اليوم الأربعاء.

لكن تلك النسبة أقل قليلا من مستهدفات البنك المركزي المصري الذي يهدف لجعل التضخم عند مستوى 7% تقل أو تزيد نقطتين مئويتين، فهل يسعى المركزي لرفع التضخم؟