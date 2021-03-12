في عملية خاطفة.. الجيش اليمني يحرر قرى غربي حجة

أحرزت قوات الجيش اليمني،الجمعة، تقدما ميدانيا مهما في عملية عسكرية خاطفة في محافظة حجة، غربي البلاد.

ونجحت قوات الجيش اليمني من التوغل في محور مديرية "عبس" كبرى مديريات حجة المطلة على البحر الأحمر من تحرير عديد قرى سكنية وذلك خلال عملية هجومية استهدفت مواقع مليشيا الحوثي إلى الجهة الغربية من المحافظة.



وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن "العملية الهجومية الخاطفة أسفرت عن تحرير أكثر من 10 قرى تابعة لعزلة "بني حسن" بمديرية عبس غربي حجة".



كما نجحت في "قطع الخط الرابط بين مديرية "مستبأ" وعزلة عن "بني حسن" وفصل الجبهة الجنوبية عن الجبهة الشمالية والشرقية في المحافظة"، وفقا للبيان.

وتعهد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى حسين صلاح باستمرار العمليات العسكرية، كاشفا عن مفاجآت عدة تنتظر مليشيات الحوثي.

ولفت إلى أن الهجوم يأتي استباقا لنية مليشيا الحوثي في شن هجوم مباغت على مواقع قواته في المحافظة الحدودية مع السعودية.





وأسفرت العملية العسكرية، طبقا للبيان، عن مقتل وإصابة وأسر العشرات من صفوف مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى استعادة آليات عسكرية.



في الصدد، أكد نائب رئيس إدارة التوجيه المعنوي لمحور تعز العسكري بالجيش اليمني عقيد عبدالباسط البحر أن كل المكونات الاجتماعية في تعز استجابت للنفير العام الذي أطلقه محافظ المحافظة.



ودعا المسؤول العسكري جميع المغرر بهم في صفوف مليشيات الحوثي إلى التخلي عن القتال وتسليم أنفسهم.



وأشار نائب رئيس التوجية المعنوي لمحور تعز إلى أن ثمة حالة انهيار وانقسام تصيب صفوف مليشيا الحوثي وذلك عشية إعلان محافظ تعز، نبيل شمسان، التعبئة العامة للحرب ضد مليشيات الحوثي حتى فك الحصار المفروض على المدينة و"استكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من الانقلابيين المدعومين إيرانيا".



وتشمل دعوة النفير العام الانتقال بالسلطة المحلية والعسكرية إلى "حالة الحرب وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لمعركة التحرير الفاصلة لمواجهة مليشيات الحوثي، وفقا لمحافظ تعز.

