ماذا تفعل طائرات "بريتش إيرويز" العملاقة في سماء اليونان؟

تدرس شركة "بريتش إيرويز" استخدام أكبر طائراتها على طرق قصيرة مثل اليونان، خلال عطلات الصيف المقبل.

وتستهدف شركة الطيران البريطانية الحصول على شريحة أكبر من العائدات من المسافرين العائدين، طبقا لمصادر على صلة بخططها بشأن أسطولها الجوي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وبينما تعتبر المملكة المتحدة من بين الرواد في إطلاق برامج التلقيح ضد فيروس كورونا، فإن اليونان - وهي من الوجهات المفضلة للبريطانيين- تعد خططا لاستقبال زائرين بحلول منتصف مايو/أيار المقبل ومن المقرر أن تحذو إسبانيا حذوها.

وتسعى شركات الطيران، التي كانت متوقفة بشكل كبير لجذب معظم المسافرين أوائل الصيف.

كانت مجموعة آي.أيه.جي الدولية للطيران التي تمتلك شركة الطيران البريطانية بريتش إيروايز قد ذكرت الشهر الماضي إن هناك أسبابا للتفاؤل بشأن سوق الطيران خلال الصيف المقبل بعد تسجيل أول خسارة سنوية لها منذ حوالي عشر سنوات.

وأعلنت مجموعة أي.أيه.جي تسجيل خسائر خلال العام الماضي بقيمة 7.43 مليار جنيه إسترليني (9 مليارات دولار).

وفي حين أعرب لويس جاليجو الرئيس التنفيذي للمجموعة عن تزايد الثقة في التعافي السريع، قال إنه لا يستطيع تقديم تقديرات بشأن نتائج العام المالي الحالي مع استمرار تضرر صناعة السفر من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعانت شركات الطيران العالمية المتخصصة في رحلات الطيران طويلة المدى من أسوا تراجع لها خلال العام الماضي، في الوقت الذي يتوقع فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) احتياج سوق الطيران الدولية إلى سنوات من أجل التعافي.