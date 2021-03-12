ترتيب عمالقة الإعلام في العالم.. والت ديزني الأضخم بـ200 مليار دولار

تصدرت شركة Walt Disney "ديزني" قائمة كبرى الشركات الإعلامية حول العالم من حيث الأصول والتي تجاوزت 200 مليار دولار في عام 2020.

وحلت شركة Vivendi الفرنسية في المركز الثاني بفارق كبير، وإجمالي أصول يقدر بنحو 42 مليار دولار.





وجاءت Netflix في المركز الثالث بأصول تبلغ 27.2 مليار دولار، فيما احتلت Wolters Kluwer الأمريكية الهولندية المركز الرابع بأصول بقيمة 10 مليارات دولار، بحسب بيانات TradingPlatforms.





وأتت شركة Kuaishou Technology الصينية في المرتبة الخامسة بأصول قيمتها 7.5 مليار دولار، فيما حلت شركة Cumulus Media في المركز السادس بأصول تبلغ ملياري دولار.

ديزني.. في الصدارة

بلغت أصول ديزني 201.55 مليار دولار، مع نهاية عامها المالي الماضي الذي انتهى في 3 أكتوبر/تشرين الثاني 2020، فيما واصلت الأصول ارتفاعها لتسجل 201.88 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عامها المالي الجاري، وتحديدا في 2 يناير/كانون الثاني 2021، بحسب البيانات المالية المنشورة على موقعها الرسمي.

تمثل أصول ديزني 70% تقريبًا من إجمالي أصول أكبر 6 شركات إعلامية في العالم.

كانت ديزني بالفعل أكبر شركة إعلامية في العالم من حيث الأصول قبل أن تكسر حاجز الـ200 مليار دولار، حيث أدى إطلاقها Disney + في عام 2019 -وهي خدمة أمريكية جديدة للبث عند الطلب باستخدام اشتراك مدفوع- إلى تعزيز وضعها المالي وأصولها.

شهدت الشركة عامًا قياسيًا في عام 2019 عندما زاد إجمالي أصولها بنسبة 97% على أساس سنوي، كما زاد إجمالي أصول الشركة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 17% خلال 5 سنوات تمتد في الفترة بين 2016 و2020.

تم تصنيف شركة ديزني في المرتبة 15 من حيث القيمة السوقية في S&P 500 ، حيث بلغت قيمتها 320 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي.

ارتفع سهم ديزني مع إغلاق تعاملات وول ستريت أمس الخميس بنسبة 0.87% إلى 196.75 دولار، لترتفع قيمتها السوقية حاليا إلى 357.153 مليار دولار.

تراجعت إيرادات ديزني خلال الربع الأول من عامها المالي الجاري الذي انتهى في يناير/كانون الثاني بنسبة 22% إلى 16.249 مليار دولار، مقابل 20.877 مليار دولار في نفس الربع من عامها المالي الماضي، بحسب فوربس.

انخفضت دخل الشركة من العمليات المستمرة بنحو 100% في الربع الأول من سنتها المالية الجارية إلى 29 مليون دولار فقط، مقابل 2.128 مليار دولار في مقارنة على أساس سنوي، حيث تأثرت أعمال الشركة بشكل واضح بإجراءات الدول للسيطرة على انتشار وباء كوفيد-19 ومنها الإغلاقات وقيود الحركة.

تأسست شركة ديزني في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1923، وتمتلك الشركة حقوق العديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة أشهرها ميكي ماوس، ومنذ بداياتها كاستوديو للرسوم المتحركة، نمت بشكل كبير ومتنوع في أنشطة إنتاج الأفلام، والعمل في مجال المتنزهات الترفيهية وقطاعات أخرى متنوعة في الترفيه.

الشركات الأخرى

ارتفعت إيرادات شركة Vivendi خلال العام الماضي إلى 16.090 مليار يورو (19.21 مليار دولار) مقابل 15.898 مليار يورو (18.98 مليار دولار) في عام 2019.

إلا أن أرباح Vivendi تراجعت إلى 1.44 مليار يورو (1.72 مليار دولار) في 2020، في حين كانت قد وصلت إلى 1.58 مليار يورو (1.89 مليار دولار) في عام 2019.

تراجعت أسهم Vivendi خلال تعاملات اليوم في بورصة باريس بنسبة 0.83% لتصل إلى 27.59 يورو (32.94 دولار)، لتسجل قيمتها السوقية 33 مليار يورو (39.4 مليار دولار).

أما شركة Netflix فقد استفادت بشكل كبير من قيود الإغلاق التي أجبرت الجميع على المكوث في المنزل، حيث تمكنت من تحقيق رقم قياسي للاشتراكات المدفوعة التي بلغت 200 مليون عضوية خلال عام 2020.

زادت إيرادات Netflix السنوية بنسبة 24% إلى 25 مليار دولار في 2020، كما زادت الربح التشغيلي 76% إلى 4.6 مليار دولار.

ارتفع سهم Netflix بنسبة 3.67% إلى 523.06 دولار في وول ستريت أمس لتبلغ قيمتها السوقية 231.66 مليار دولار.

زاد الربح التشغيلي لشركة Wolters Kluwer الأمريكية الهولندية في عام 2020 بنسبة 7% إلى 972 مليون يورو (1.16 مليار دولار) مقابل 908 مليون يورو (1.08 مليار دولار) في عام 2019.

تراجع سهم Kuaishou Technology الصينية المقيدة في بورصة هونج كونج بنسبة 1.23% اليوم الجمعة إلى 304 دولار محلي (39.16 دولار)، وسجلت قيمتها السوقية 1.244 تريليون دولار هونغ كونغ ( 160.26 مليار دولار).

من المتوقع أن تكشف Kuaishou Technology عن نتائجها المالية خلال العام المالي الماضي 2020 في 23 مارس/آذار الجاري، بحسب موقعها الرسمي.

ارتفع سهم Cumulus Media الأمريكية بنسبة 1.8% إلى 10.67 دولار بإغلاق تعاملات وول ستريت أمس الخميس، لتسجل قيمتها السوقية 217.783 مليون دولار.