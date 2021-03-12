كورونا تركيا.. تقاعس أردوغان يشعل الغضب

منظمات مهنية صحية في تركيا تعلن الحرب على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب سياساته الخاطئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



ووفق المصدر، احتشد ممثلوا العديد من تلك المنظمات في منطقة "أوق ميداني" بإسطنبول، وألقوا بيانًا صحفيًا انتقدوا فيه السياسات التي يتبعها النظام في تعامله مع تفشي الفيروس.

وقال البيان: "مع الأسف، أصيب ملايين من الأتراك، وتوفي الآلاف بسبب سياسات خاطئة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، حتى باتت تركيا من بين الدول التي تكبدت أكبر الخسائر بالنسبة لتداعيات الوباء".





وتابع: "النظام الحاكم حتى في سعيه لدفع التداعيات الاقتصادية للفيروس، قام بتصفير الديون الضريبية للشركات الكبيرة، فيما تجاهل أوضاع المواطنين تمامًا، ما حكم على المواطنين بحياة البؤس، والحرفيين بالإفلاس".

وأردف مشدد على أن "ما حدث لم يكن بسبب الفيروس فحسب، وإنما لعدم استعداد النظام الحاكم كما ينبغي، وبسبب تقاعسه عن اتخاذ ما يلزم للحيلولة دون تفاقم الأوضاع".

واستطرد قائلا: "النظام لم يستطع أن يوفر الأقنعة والقفزات للعاملين بالمجال الصحي، ولم ينجح في توزيع عدد من الأقنعة على المواطنين، سياسات خاطئة ونسمع جعجعة ولا نرى طحينًا".

وبيّن أن "هذه السياسات المتعلقة بالفيروس بعيدة عن الشفافية، وعن المشاركة الاجتماعية، كما أنهم ظلوا لأشهر لا يعلنون عن الإصابات (في بداية تفشي الوباء)، ولم يستطيعوا توفير اللقاح بشكل كاف، ومن ثم عجزوا عن القيام بحملة تطعيمات مؤثرة".





مؤتمرات أردوغان

وفي وقت سابق، اتهمت المعارضة التركية أردوغان، بالتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا من خلال مؤتمرات حزبه.

جاء ذلك الاتهام على لسان فائق أوزتراق، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بالقول: "هناك مسؤول واحد فقط عن تسارع انتشار وباء كورونا في تركيا، وهو الرئيس أردوغان الذي يملأ القاعات بمؤتمراته السياسية".

وأضاف أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يقترب يوميًا من 10 آلاف، وكل يوم تتأخر فيه العودة للحياة الطبيعية، نخسر فيه المزيد من الأرواح، لكن القصر ليس لديه علم بما يحدث على أرض الواقع".

وخلال الآونة الأخيرة، سجلت إصابات فيروس كورونا في تركيا ارتفاعا قياسيا بالبلدات التي شهدت مؤتمرات مكتظة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبينما تحث حكومة العدالة والتنمية المواطنين على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي الفيروس، وتفرض إغلاقا إلزاميا على مؤسسات مثل المطاعم والمقاهي، لا يتم مراعاة أي من هذه الأمور في المؤتمرات التي يشارك فيها أردوغان وقيادات حزب العدالة والتنمية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 14566 إصابة جديدة بكورونا، خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 814 حالة مرضية مصابة بالفيروس (الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات إلى 2 مليون و821 ألفًا و943 حالة.

هذا فيما تم تسجيل 67 وفاة رفعت الإجمالي إلى 29 ألفًا و227 حالة.