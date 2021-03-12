بيتكوين.. صعود عنيف في أسبوع هادئ

عادت عملة بيتكوين المشفرة إلى الصعود من جديد لتقترب من مستواها القياسي المرتفع والبالغ 58.354 دولار المسجل نهاية فبراير الماضي.

وجرى تداول بيتكوين عند نحو 56 ألفا و738 دولارا بحلول الساعة 0838 بتوقيت جرينتش، بعد أن اقترب مستواها القياسي المرتفع الذي سجلته في الآونة الأخيرة البالغ 58 ألفا و354.14 دولار دون أن تتجاوزه.



وبدأت العملة المشفرة الأكثر شهرة على مستوى العالم، الأسبوع الجاري على صعود متجاوزة حاجز الـ50 ألف دولار، بعد أن قضت الأسبوع الماضي فى تداولات عند مستوى يتراوح بين 45 و49 ألف دولار.

وخلال تعاملات الثلاثاء الماضي، واصلت بيتكوين صعودها لتسجل 51.770 دولار، وأغلقت عند مستوى يتجاوز 54 ألف دولار.

وواصلت بيتكوين صعودها خلال الأسبوع الجاري، لتبدأ تعاملات يوم الأربعاء عند 54.300، لكنها سجلت مستوى مرتفعا عند الإغلاق وصل إلى نحو 55.600 دولار.

وبدأت العملة المشفرة تعاملات يوم الخميس عند مستوى مرتفع يتجاوز 56.800 دولار لكل عملة من بيتكوين، لكنها انزلقت في منتصف التعاملات إلى مستوى 54 ألف دولار، قبل أن تغلق تعاملاتها عند مستوى 57.400 دولار .

وفي بداية تعاملات اليوم الجمعة، اقتربت العملة المشفرة من مستوى 58 ألف دولار، لكنها تراجعت 56.350 دولار.

حجم تداول العملات المشفرة

أظهرت بيانات صادرة عن كريبتو كومبير للأبحاث أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17% الشهر الماضي في أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بيتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ في التنامي من إجمالي حجم التداولات.

وقالت كريبتو كومبير للأبحاث إن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار في فبراير/شباط، وزادت الأحجام في البورصات الرئيسية ما يزيد عن 35% إلى 2.4 تريليون دولار.

وشهدت التداولات في البورصات الأصغر حجما تراجعا 36% إلى 381 مليار دولار، بما يشير إلى تنامي ترسخ التداول في البورصات الأكبر.

وأضافت أن أحجام التداول بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوم 23 فبراير/شباط، إذ سجلت 159.9 مليار دولار وذلك عندما هبطت بيتكوين 10%.