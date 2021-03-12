السودان يحصل على منحة سعودية.. 500 مليون دولار منها للدواء

أودعت المملكة العربية السعودية مبلغ 750 مليون دولار لدى البنك المركزي في الخرطوم، وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية.
وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين سودانيين إلى أن 500 مليون دولار من هذا المبلغ ستخصص لشراء القمح والدواء.
وقالت إن السعودية تعهد لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال زيارته الأخيرة للرياض، بمنحة حجمها 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أُعلنت للمرة الأولى في 2019.
وزار حمدوك ومسؤولون كبار آخرون السعودية هذا الأسبوع سعيا لتعزيز التعاون في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية في السودان صعوبات في معالجة أزمة اقتصادية ممتدة.
سمحت إصلاحات أجراها السودان في الآونة الأخيرة بالحصول على بعض المساعدات من المانحين فضلا عن إمكانية خفض ديونه بينما يخرج من عقود من العزلة.
كانت السعودية والإمارات تعهدتا بمساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان في أبريل/نيسان 2019، بعد فترة وجيزة من إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد احتجاجات لشهور.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الخميس الماضي، إن التضخم السنوي قفز إلى 330 بالمئة في فبراير/شباط من 304 بالمئة في يناير/كانون الثاني.
وفي نهاية فبراير الماضي، طبق السودان تعويما جزئيا لعملته الوطنية الجنيه، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
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