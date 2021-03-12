انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان في تركيا خلال شهر

كشف تقرير للمعارضة التركية عن انتهاك الحق في الحياة لـ176 شخصًا، ووقوع 434 حادثة تعذيب بالبلاد خلال الشهر الماضي فقط.

وجاء ذلك بحسب تقرير "انتهاكات الحقوق لشهر فبراير/شباط 2021" الذي أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الجمعة.

طانري قولو، نائب رئيس لجنة تقصي حقوق الإنسان بالبرلمان، أشار إلى أن من بين حالات انتهاك الحق في الحياة التي تقدر بـ176، هناك 138 حالة جاءت في إطار جرائم العمل، و33 جريمة متعلقة بالمرأة، و5 حالات وفاة في السجون.

كما شهد الشهر نفسه 434 واقعة تعذيب، ليصل إجمالي انتهاكات الحقوق المدرجة تحت هذا البند 372 حالة، وفق التقرير.

وأشار التقرير كذلك إلى تعرض ديلك خطيب أوغلو، الرئيسة المشاركة لبلدية هكاري (جنوب شرق) المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، للتفتيش العاري، وأن 62 شخصا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بالسجون ما بين عنف جسدي ونفسي.





وأضاف التقرير "هذا إلى جانب تعرض 30 شخصًا آخرين بينهم طفلان على الأقل للتعذيب من جانب قوات الأمن أثناء التوقيف أو خارج مراكز التوقيف".

وزاد موضحًا أن "العدد أكبر من ذلك بكثير لو أضفنا للمذكور من لم يتقدموا بأية شكاوى رغم تعرضهم لتعذيب، إلى جانب من تم توقيفهم في التجمعات والمظاهرات بعد ضربهم ومواجهتهم بممارسات عنيفة".

التقرير ذكر كذلك أن هناك 280 حالة انتهاك لحرية التعبير، وبلغ عدد الصحفيين والكتاب والناشرين المدانين تحت هذا البند 7، فيما تم توقيف صحفي واحد، وعدد الصحفيين المعتقلين 9، وعدد الصحفيين الذين تمت ملاحقتهم أو التحقيق معهم 12، فيما تعرض اثنان من الصحفيين للاعتداء، فيما بلغت قرارات المصادرة أو العقوبة أو الحجب بحق الصحف 196، كما ألقي القبض على 45 شخصًا، وأدين 8 أشخاص للتعبير عن أفكارهم.

حرية تكوين الجمعيات والاعتقالات

وبلغ عدد الانتهاكات في نطاق حرية تكوين الجمعيات 60. وفي هذا السياق، بلغ عدد رؤساء البلديات والنواب ومديري الأحزاب الموقوفين 12، بينما بلغ عدد المدانين 41، وعدد البلديات التي تم فيها تعيين الأوصياء أو فصلهم 2، وعدد الأحزاب والجمعيات والمنظمات المهنية التي تمت مداهمة واحدة، فيما صدر قرار إغلاق واحد.

وذكر التقرير كذلك أن شهر فبراير شهد 786 انتهاكًا لحق التظاهر، حيث بلغ عدد الفعاليات والبيانات الصحفية، التي تم التصدي لها من قبل قوات الأمن، 24 تجمعًا ما بين فعاليات، ومؤتمرات صحفية، فيما بلغ عدد المظاهرات والفعاليات والمسرحيات التي تم حظرها 17.

فيما بلغ عدد من تم اعتقالهم أو توقيفهم في الفعاليات والمظاهرات ووقفات البيانات الصحفية 731 شخصًا، من بينهم شخص صدر بحقه حكم.