نيجيريا تلغي زيادة أسعار الوقود.. تعرف على السبب

ألغت شركة النفط الحكومية في نيجيريا زيادة أسعار البنزين خلال الشهر الجاري بعد أقل من يوم واحد من إصدار قرار من جهة حكومية أخرى بزيادته.

وقرر جهاز تنظيم سوق الطاقة في نيجيريا، الخميس، زيادة سعر البنزين لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إشارات متناقضة

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، إلى أن قرار شركة نيجيريان ناشيونال بتروليوم كورب وهي المستورد الوحيد للبنزين في البلاد يعني أن الشركة ستظل تتحمل تكلفة دعم أسعار الوقود في أكبر اقتصاد بأفريقيا.

وأضافت وكالة بلومبرج، أن هذه هي المرة الثانية خلال عدة أسابيع التي يرسل فيها صانعو السياسة في نيجيريا إشارات متناقضة، بعد أن ألغى البنك المركزي في 4 مارس/آذار الجاري، الخطط التي أعلنها أحد مسؤوليه لمنع الأجانب من المشاركة فى بعض مزادات بيع أدوات الدين النيجيرية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان جهاز تنظيم أسعار المنتجات البترولية في نيجيريا قد نشر مساء أمس الخميس، إعلانا يقول إن سعر التجزئة للبنزين سوف يتراوح بين 209.6، و212.6 نيار - عملة نيجيريا - (0.51 دولار) للتر بزيادة نسبتها 30% عن السعر الحالي.

استمرار دعم الوقود

ولكن شركة نيجيريان ناشيونال بتروليوم كورب أعلنت الجمعة، أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار البنزين خلال الشهر الجاري، مؤكدة بيانا صدر عنها في وقت سابق من الشهر.

ووفقا لبيانات جهاز تنظيم أسعار المنتجات البترولية في نيجيريا، فإن شركة النفط الحكومية تخسر 47 نيارا على الأقل في كل لتر بنزين وفقا للأسعار الحالية التي تبلغ 165 نيارا لكل لتر.

وتحاول الحكومة النيجيرية منذ مارس/آذار الماضي إلغاء دعم الطاقة الذي يكلفها حوالي 744 مليار ناير ( 1.8 مليار دولار) سنويا على مدى الـ15 عاما الماضية بسبب وزارة الإعلام.

ونيجيريا هي أكبر منتج ومصدر للنفط في أفريقيا، حيث يبلغ معدل إنتاجها مليوني برميل من النفط الخام يوميا.

وتعتمد نيجيريا بشكل شبه كامل على النفط للحصول على النقد الأجنبي، كما أن هذا القطاع يشكل 70% من إيرادات الحكومة، لكن انخفاض أسعاره بالإضافة إلى تبعات"كوفيد-19" الاقتصادية أدى إلى تقليص الموارد المالية في أكبر اقتصاد في أفريقيا.