تحديث لعبة ببجي موبايل إصدار PUBG Mobile 1.3.. الخطوات بالتفصيل

أصدرت لعبة ببجي موبايل تحديثا جديدا لإصدار PUBG MOBILE 1.3 في شهر مارس/ آذار الجاري، وأصبح متاحا للجميع تحميله.
والتحديث موجود لنظامي التشغيل أندرويد وIos واللعبة موجودة من خلال متجري جوجل بلاي وأبل ستور.
والتحديث ضروري جدا قبل تشغيل اللعبة حيث أنه يتضمن تحديثات الخرائط والأسلحة والمركبات.
ويتوفر التحديث عبر ملف حجمه 640 ميجابايت، لأندرويد و1.55 جيجابايت لآي أو إس.
ويجب على لاعبي ببجي أولا تنزيل ملف PUBG Mobile 1.3 APK، وبعد اكتمال التنزيل، تمكين خيار "التثبيت من مصدر غير معروف Install from Unknown Source" على الهاتف.
وبالذهاب إلى ملف التنزيلات يتم النقر عليه للتثبيت ثم فتح اللعبة وتحديد الموارد المطلوبة.
يذكر أن شركة تينسنت المالكة للعبة أصدرت ببجي PUBG MOBILE 1.3، يوم 9 مارس/ آذار تحت اسم "Hundred Rhythms".
ويأتي الإصدار ضمن الموسم الثامن عشر من موسم رويال باس Royale Pass Season 18.
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