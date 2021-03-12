المؤتمر العربي 23.. دعم لمكافحة الإرهاب ووقف تجنيد الأطفال

دعا "المؤتمر العربي 23" إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية.

وحث المؤتمر، الذي عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عبر الدائرة التلفزيونية، في ختام أعماله، على "الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة التـي من شأنها الحد من تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية".

كما ووافق على إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها.

وحض المؤتمر، الأمانة العامة، على الاستمرار في تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما يحقق الأهداف المشتركة.

إضافة إلى التنسيق مع مشروع مكافحة الإرهاب في منطقـة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنظيم ورشة عمل "أوروبية - عربية" حول استخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب وسبل مواجهته.

المؤتمر شارك فيه مسؤولون عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية العربية، وممثلون عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية، واستخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب.

إضافة إلى تجنيد الأطفال للقيام بالأعمال الإرهابية، ومرئيات الدول الأعضاء بشأن التحديات الحديثة التي تواجه مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية.