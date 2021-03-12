دعا "المؤتمر العربي 23" إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية.
وحث المؤتمر، الذي عقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عبر الدائرة التلفزيونية، في ختام أعماله، على "الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة التـي من شأنها الحد من تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية".
كما ووافق على إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها.
وحض المؤتمر، الأمانة العامة، على الاستمرار في تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما يحقق الأهداف المشتركة.
إضافة إلى التنسيق مع مشروع مكافحة الإرهاب في منطقـة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنظيم ورشة عمل "أوروبية - عربية" حول استخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب وسبل مواجهته.
المؤتمر شارك فيه مسؤولون عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية العربية، وممثلون عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية، واستخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب.
إضافة إلى تجنيد الأطفال للقيام بالأعمال الإرهابية، ومرئيات الدول الأعضاء بشأن التحديات الحديثة التي تواجه مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المؤتمر العربي 23.. دعم لمكافحة الإرهاب ووقف تجنيد الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.