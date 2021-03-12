التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي تتبع مليشيات الحوثي في مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الجمعة، تدمير تدمير منظومة دفاع جوي تتبع مليشيات الحوثي في جبهة مأرب.
وقال التحالف، في بيان، إن "تدمير المنظومة شمل جميع مكونات النظام والخبراء الأجانب".
وأكد التحالف على دعم عمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب ضد مليشيا الحوثي للتقدم، وحماية المدنيين.
وقبل قليل، أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، أن الهجوم الحوثي على مأرب يعرقل المساعي الدولية لتحسين الأوضاع ويزيد من معاناة اليمنيين.
وأضاف، أن مليشيات الحوثي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى اليمن، مشيرا إلى ضرورة تسوية الأزمة سياسيًا.
وأوضح المبعوث الأمريكي إلى اليمن، أن القيادة السعودية تقدم الدعم الكامل لجهود أمريكا لإنهاء الحرب في اليمن، وننتظر نفس الاستجابة من الحوثيين.
وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي لإنهاء هجماتها على مدينة مأرب اليمنية، والسعودية.
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