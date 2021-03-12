رسالة يمنية لإثيوبيا تفضح تعمد الحوثي ارتكاب جريمة صنعاء

أكد سفير بريطانيا باليمن أن معاملة الحوثيون للمهاجرين تسببت بجريمة صنعاء، ووجه اليمن لإثيوبيا رسالة تفضح تعمد المليشيا ارتكاب الجريمة.

وأعرب سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، عن إصابته بحالة ذهول من اندلاع النيران في سجن المهاجرين الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وقال السفير البريطاني لليمن في سلسلة تدوينات على موقع "تويتر"، إن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الإنسانية بحاجة إلى وصول فوري وغير مقيد إلى الموقع والمصابين"، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق به بما في ذلك تقديم إحصائيات كاملة للقتلى والجرحى.

وحمل آرون مليشيات الحوثي المسؤولية ضمنيا، مشيرا إلى أن معاملة الانقلابيين غير الإنسانية للمهاجرين بما في ذلك خلق ظروف مكتظة في السجن، هي التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة في الأرواح البشرية.

ودعا السفير البريطاني مليشيات الحوثي إلى ضرورة تغير سياساتهم تجاه المهاجرين، وأن "يوفروا لهم الكرامة الأساسية التي يستحقونها".

وجددت الحكومة اليمنية خلال رسالة للحكومة الإثيوبية التنديد بالجريمة ومن يقف ورائها، مؤكدة ضرورة تسير لجنة تحقيق دولية في تلك القضية.

وسلم القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا يحيى الإرياني، رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإثيوبية، اسايي ديجني، رسالة من رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك إلى نظيره الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأبدت الحكومة اليمنية، وفقا للوكالة، استعدادها للتعاون وتسهيل أي ترتيبات تطلبها الحكومة الإثيوبية، وستتابع الوضع عن قرب وستعمل مع المنظمات الدولية المعنية لتقديم يد العون للجرحى والناجين، والدفع نحو التحقيق الجاد في ملابسات الجريمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني في الرسالة بضرورة تسيير لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ومكاشفة العالم بنتائج التحقيقات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بتعمد أفراد من مليشيا الحوثي افتعال الحريق، وتتحمّل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المروعة.

وذكر عبدالملك أن مليشيا الحوثي تمارس بحق المهاجرين انتهاكات خطيرة بما في ذلك الاختطاف والابتزاز ومحاولة تجنيد المهاجرين في حروبها العبثية ضد أبناء الشعب اليمني، مؤكدا أن هذه الجريمة وغيرها لن تمر دون عقاب ومحاسبة.وأقرت مليشيات الحوثي بالجريمة وذلك خلال رسالة لخارجيتها غير المعترف بها لعددا من الجاليات في صنعاء، حيث اعترفت بمقتل 43 وإصابة 200 مهاجرا عقب تدخل مجاميعها.



وتكتمت مليشيات الحوثي عن تفاصيل الحريق الذي وقع، الأحد الماضي، في سجن "الهجرة والجوازات" التابع للانقلاب بصنعاء وتسببت بتفحم عشرات الجثث قبل أن تطمس الأدلة وتعيق منظمة الهجرة الدولية من الوصول للضحايا لتقديم لهم الرعاية الطبية.