بولندا تطرد اثنين من دبلوماسيي روسيا البيضاء.. معاملة بالمثل

طردت بولندا، اثنين من دبلوماسيي روسيا البيضاء، في خطوة وصفها مسؤول بولندي بأنها من "معاملة بالمثل" وسط أزمة دبلوماسية بين الدولتين.

وجاءت خطوة وارسو بعد طرد دبلوماسي بولندي من روسيا البيضاء هذا الأسبوع.



وقال مارتشين شيداش نائب وزير خارجية بولندا على تويتر "بسبب البادرات غير الودية المستمرة من جانب منسك تجاه الدبلوماسيين البولنديين قررت وزارة الخارجية طرد القنصل العام لروسيا البيضاء في بيالستوك وكذلك القنصل من وارسو طبقا لقواعد المعاملة بالمثل".

وكثيرا ما نددت الحكومة البولندية بزعيم روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو ودعت لفرض مزيد من العقوبات على مينسك.

وتعيش روسيا البيضاء أزمة إثر احتجاجات تشهدها البلاد منذ فبراير /شباط شكلت أكبر تحدٍّ منذ سنوات للرئيس لوكاشينكو الذي يحكم الدولة التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق بقبضة حديدية منذ ما يقرب من ربع قرن.



وكان سبب الاضطرابات فرض ضريبة على من يعملون أقل من 183 يوما في العام فيما يعرف محليا بقانون ضد "الطفيليات الاجتماعية".

إلا أن مواطنين قالوا إن الضريبة تعاقب بصورة مجحفة من لا يتمكنون من العثور على عمل.

وأوقف لوكاشينكو تطبيق الضريبة بسبب رد الفعل عليها إلا أن الاحتجاجات استمرت.