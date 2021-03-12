مسلحون يختطفون 30 طالبا في نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية، الجمعة، اختطاف 30 طالبًا من قبل مسلحين بمحافظة كادونا شمال غرب البلاد.

وقال مفوض الأمن الداخلي للمحافظة صموئيل أروان، في تصريح صحفي، إن "من بين المختطفين أيضا العديد من موظفي المدرسة".

وأشار إلى أن "الجيش اشتبك مع المهاجمين وتمكن من نقل 180 موظفًا وطالبًا إلى مكان آمن".

وأضاف أن "عددا غير محدود من الطلاب أصيبوا بجروح ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمرفق عسكري".

وبين أن "قوات الأمن النيجيرية تجري عملية أمنية لتتبع الطلاب المدرجين على قائمة المفقودين".

والخميس، قال مسؤول حكومي محلي إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرى اختطاف 100 آخرين من موقع للتعدين في شمال غرب نيجيريا.

كما اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة عمال المناجم في بلدة أنكا بولاية زامفارا يوم 26 فبراير/شباط في نفس اليوم الذي تم فيه اختطاف نحو 300 فتاة من مدرستهن في بلدة جانجبي.

وبات تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن بوكو حرام عام 2016 يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد ويختطف عناصره ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية.