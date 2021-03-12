موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. تحديث "ببجي" وهجوم مخترع الإنترنت

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أصدرت لعبة ببجي موبايل تحديثا جديدا لإصدار PUBG MOBILE 1.3 في شهر مارس/ آذار الجاري، وأصبح متاحا للجميع تحميله.
باتت هيمنة عمالقة الإنترنت وتحكمهم بالشبكة العنكبوتية أمرا مزعجا، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا للحد من تلك السيطرة.
بدأت خدمة نتفليكس، اليوم الجمعة، اختبار ميزة للحد من مشاركة كلمة المرور بين المستخدمين الذين ليسوا أفرادا في المنزل نفسه.
أجبرت جائحة كورونا المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تغيير الطريقة التي تقدم بها خدماتها، من هنا لجأت اليابان لهذه الحيل المبتكرة.
حظرت باكستان تطبيق تيك توك بقرار من قيصر رشيد خان رئيس المحكمة العليا في البلاد بسبب المحتوى الفاحش.
أعلنت شركة سامسونج عن إطلاقها لنماذج جديدة من أقراص التخزين الداخلية المتطورة التي ستمنح الحواسب قدرات أكثر تميّزا وأداء أسرع.
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