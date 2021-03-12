هزائم حوثية في مأرب والحديدة.. وإسقاط "مسيرة" في حجة

كبد الجيش اليمني والمقاومة، الجمعة، مليشيات الحوثي خسائر فادحة بـ4 محافظات، فيما رفض الانقلابيون مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار.

وتخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة معارك شرسة في محافظات مأرب، والحديدة، والضالع، وحجة، شرقا وغربا وجنوبا، وذلك بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن لردع تصعيد الحوثيين للهجمات البرية العسكرية والإرهابية ضد المدنيين.

ففي مأرب، المسرح الأعنف للمواجهات الميدانية، وجهت مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش اليمني ضربات موجعة ضد التعزيزات العسكرية لمليشيات الحوثي في عدة جبهات للقتال.

وتركزت الضربات، وفقا لبيان للجيش اليمني، الذي وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، في جبهات "الكسارة" و"المشجح" و"هيلان" في مديرية صرواح، حيث استهدفت الغارات وقصف المدفعية التعزيزات الحوثية البشرية والمعدات التي تواصل دفعها من صنعاء.

ودمرت الضربات العديد من الآليات والدوريات، بالإضافة إلى "سقوط الكثير من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح"، بحسب الجيش اليمني.

وفي حجة، قال مصدر عسكري لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "دفاعات الجيش اليمني أسقطت طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي في غربي المحافظة المطلة على البحر الأحمر وتقع على الحدود مع السعودية.

وأشار المصدر إلى أن المليشيات الحوثية سعت للهجوم بواسطة الطائرة المسيرة على مواقع الجيش عقب تهاوي مواقعها في بلدة "بني حسن" التابعة لمديرية عبس الساحلية.



وفي سياق متصل، اندلعت معارك ضارية في مديرية الأزارق جنوبي غرب محافظة الضالع، وجنوبي البلاد وذلك إثر محاولة تسلل مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وطبقا لبيان محور الضالع العسكري، الذي تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، فإن القوات الجنوبية خاضت معارك بالسلاح الخفيف والمتوسط مع مليشيات الحوثي في جبهة "تورصة" التابعة لمديرية الأزارق، مؤكدة كسر محاولة التسلل وإفشال مخططات الانقلابيين.

وفي صعيد متصل، قتل 5 عناصر لمليشيات الحوثي بينهم قناصة خلال هجومين منفصلين شنهما الانقلابيون على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة المشمولة باتفاق سلام فشل في تحقيق أي تقدم على الأرض منذ أكثر من عامين.



وقال بيان للقوات المشتركة، تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن "معارك عنيفة اندلعت في محوري الفازة التابعة لمديرية التحيتا، وفي محور مدينة الدريهمي في الريف الجنوبي للمحافظة".



وفيما قال البيان إن مجاميع مليشيات الحوثي تقهقرت عقب محاولة تسلل فاشلة في "الفازة" تاركين جثث قتلاهم خلفهم، أكد أن 5 عناصر أحدهم قناص لقوا مصرعهم برصاص وحدة القناصة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.



في سياق آخر، رفضت مليشيات الحوثي المقترح الأمريكي للسلام ووقف إطلاق النار باليمن، واعتبرتها نسخة من رؤية السعودية ومبعوث الأمم المتحدة التي تم رفضها قبل عام، وذلك في تصريحات صحفية لناطق الجماعة الإرهابية المدعومة إيرانيا.



كما وصف ناطق مليشيات الحوثي المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار بـ"المؤامرة" التي تستهدف وضع اليمن أخطر مما هو عليه الآن، على حد قوله.



وتواصل القوات المشتركة والجيش اليمني ورجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي ردع هجمات مليشيات الحوثي في الجوف ومأرب والضالع وتعز والحديدة وحجة وصعدة عقب تصعيدها العسكري ورفض كل جهود السلام الدولية.

