باع أسرارها.. أبل تقاضي مهندس تصميم منتجاتها

تطارد شركة أبل مهندس التصميمات السابق لمنتجاتها متهمة إياه بتسريب أسرارها التجارية عن عمد.

ووفق aitnews، تقاضي أبل سايمون لانكستر، مهندس تصميم المنتجات السابق، الذي يبدو أنه فعل ذلك على أمل كسب الدعاية لمشروعه التالي بعد مغادرة شركة أبل.

وقالت أبل: يعمل عشرات الآلاف من موظفينا بلا كلل يوميًا على المنتجات والخدمات والميزات الجديدة على أمل إسعاد عملائنا، وتؤدي سرقة الأفكار والمعلومات السرية إلى تقوض جهودهم، وتضر بالشركة وعملائنا.

وأضافت: نحن نتعامل بجدية بالغة مع السرقة المتعمدة من هذا الفرد لأسرارنا التجارية، وانتهاك أخلاقياتنا وسياساتنا، وكل ذلك لتحقيق مكاسب شخصية، ونفعل كل ما في وسعنا لحماية الابتكارات العزيزة علينا.

ووفقًا لدعوى شركة أبل، بدأ لانكستر والصحفي التواصل في عام 2018 حول إمكانية الحصول على معلومات، ومن ثم أمضى الاثنان العام التالي في التواصل.

وبحسب ما ورد اتصل لانكستر بالصحفي في ربيع عام 2019، وطلب منه التحقيق في شائعات عن أحد منتجات أبل المحتملة التي قد تسبب مشكلة لشركته الناشئة.

وتدعي الدعوى أيضًا أن لانكستر تباهى أمام طرف خارجي بعد فترة وجيزة من تلك المحادثة بأن الصحفي سيكتب قصة عن شركته الناشئة إذا بلغ تمويلها مليون دولار.

وأبلغ لانكستر الصحفي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أنه يخطط لمغادرة أبل، وقدم معلومات سرية حول منتجات أبل، وسأل عما إذا كان يريد كتابة قصة عن مصمم أبل المخضرم الذي أمضى 12 عامًا في الشركة ويغادر من أجل شركة ناشئة.

ويُزعم أيضًا أن الصحفي طلب من لانكستر الحصول على معلومات إضافية حول مشروع غير معلن تشير إليه أبل باسم Project X.

وقدم لانكستر بعد ذلك إخطاره بالاستقالة إلى شركة أبل في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه استمر في الدردشة مع الصحفي، الذي طلب في اليوم التالي وثائق محددة يريد أن يحصل عليها لانكستر قبل مغادرته الشركة.

وتدعي أبل أيضًا أن لانكستر حضر اجتماعًا حول Project X حتى بعد أن قدم إشعار استقالته من أجل الحصول على المزيد من المعلومات لتسريبها إلى الصحفي، وذلك بالرغم من أنه تلقى تعليمات من موظفين آخرين بعدم الحضور.

وتقول أبل: إن لانكستر استخدم حسابه ضمن أبل لتنزيل معلومات سرية حتى انتهاء عمله في منتصف ليل الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ووفقًا لشركة أبل، سجل لانكستر الدخول من موقع خارجي من أجل الحصول على المواد التي تقول الشركة: إنها تساعد صاحب العمل الجديد.

وبدأ لانكستر العمل في أبل في عام 2008 وأمضى 11 عامًا في العمل في الشركة قبل مغادرته في عام 2019 للانضمام إلى Arris Composites، وهي شركة لتصميم المواد، كرئيس للمنتجات الاستهلاكية.