المغرب وموريتانيا يعززان التعاون في التطبيقات النووية للأغراض السلمية

وقع المغرب وموريتانيا على اتفاقية لتعزيز التعاون في ميدان التطبيقات النووية للأغراض السلمية.

وأوضح المركز المغربي في بيان، الجمعة، أنه بموجب هذه الاتفاقية التي وُقعت ستعمل المؤسستين على تعزيز تبادل الخبرات وتنمية وتكوين المهارات البشرية في مجالات السلامة والأمن النووي والإشعاعي.

وتابع المركز: وذلك من خلال استضافة الزيارات العلمية، والإشراف على التدريبات المهنية، وتبادل الخبرات الفنية، وكذا تنظيم ندوات وورشات خاصة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.



والخميس، وقع كلا من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمغرب، والهيئة الوطنية للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، على اتفاقية تتعلق بتعزيز روابط التعاون في ميدان التطبيقات النووية للأغراض السلمية بالمنطقة الأفريقية.

وقع الاتفاقية عن الجانب المغربي المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية خالد المديوري، وعن الجانب الموريتاني رئيس الهيئة عيسى محمد موسى.