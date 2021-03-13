أسعار الذهب اليوم.. أفضل أداء في 7 أسابيع بفضل الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع، بفضل الدولار.

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1724.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1910 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع 1.4% على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.2% عند 1719.80 دولار.

صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بما يصل إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام.

خسائر الدولار

في غضون ذلك، محا مؤشر الدولار المكاسب، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا ضد زيادة التضخم التي قد تأتي في أعقاب إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ينال من بعض الإقبال على المعدن الذي لا يدر عائدا.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على الدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25.85 دولار للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع.

وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2366.35 دولار.

وصعد البلاتين 0.5% إلى 1200.41 دولار للأوقية وبمكسب أسبوعي 6.3%.