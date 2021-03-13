بعد عودتها للأجواء.. عميل واحد يطلب 24 طائرة بوينج 737 ماكس

تستعد شركة "بيونج" الأمريكية للطائرات لتلقي ملايين الدولارات بعدما حصلت على طلب لشراء 24 طائرة طراز 737 ماكس بعد عودتها للأجواء.

وحسب رويترز، طلبت شركة "777 بارتنرز" الاستثمارية 24 طائرة بوينج من طراز "737 ماكس 8"، مع إمكانية لطلب 60 طائرة إضافية، وفق ما أعلنت الشركتان الجمعة.

وتبلغ قيمة الطلبية 2,9 مليار دولار في وقت تحاول شركة صناعة الطيران الضخمة التعافي من الأزمة التي أثارها وقف تشغيل طائرات "ماكس" حول العالم لمدة 20 شهرا بعد حادثتي تحطّم داميتين.

ولم يُسمح للطائرات بالعودة إلى الأجواء إلا في أواخر 2020، لكن الشركة عانت أيضا من انهيار قطاع السفر جرّاء وباء كوفيد-19.

وأفاد نائب رئيس قسم التسويق والمبيعات في بوينج إحسان منير أنه "طلب مهم يعكس إيمان 777 بارتنرز (بطائرات) 737-8 والتعافي الذي ينتظر السوق".

وتم إلغاء أو تحويل 655 طلبية طائرات من بوينج العام الماضي. وفي شباط/فبراير، تجاوزت عمليات الإلغاء عدد الطلبات التي تلقتها الشركة.

وذكرت 777 بارتنرز ومقرها ميامي أنها ستستخدم طائرات "ماكس" ذات الممر الواحد في إطار "الاستثمارات المتزايدة (التي تقوم بها) في الناقلات منخفضة الكلفة حول العالم".

وأفاد مؤسس والمدير المشارك لـ777 بارتنرز جوشوا واندر أن الاستهلاك الأقل للوقود لدى طائرات "ماكس" سيساعد الشركاء على خفض الأسعار.

وأوضح في بيان أن "تقشّف الناقلات التقليدية حول العام خلق فرصة سوقية غير مسبوقة للشركات المشغلة المرنة والفعالة من حيث التكلفة. ستمكّن هذه الطائرات الجهات المشغلة التابعة لنا من تسريع التعافي في وجهاتها".