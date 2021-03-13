مجلس الأمن يرحب بقرار "النواب الليبي" حول الحكومة الجديدة

رحب مجلس الأمن الدولي، السبت، بقرار مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وشدد مجلس الأمن، في بيان على أهمية اتخاذ كافة الاستعدادات من أجل إجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وطالب مجلس الأمن باحترام وقف إطلاق النار في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هناك.
وتخطت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاختبار الأول لها بنجاح، بنيلها ثقة البرلمان، لكن عليها تجاوز مجموعة من الاختبارات الصعبة الأخرى.
ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا.
واستخدمت آلية التصويت المباشر بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50%+1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.
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