سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 13 مارس 2021.. هدوء مفاجئ

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، خلال تعاملات المبكرة اليوم السبت 13 مارس 2021، في السوق الموازية (السوداء).

وسجل سعر صرف الدولار خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق الموازية (السوداء) 3920 ليرة للشراء، و3970 ليرة للبيع.



في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

أزمات معيشية

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان التي تعصف بها أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

سعر اليورو والإسترليني

انخفض سعر اليورو الأوروبي في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 4671 ليرة للشراء، و4735 ليرة للبيع، مقابل نحو 4672 ليرة للشراء، و4736 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، لدى السوق الموازية عند مستوى 5451 ليرة للشراء، و5531 ليرة للبيع، مقابل، 5460 ليرة للشراء، و5539 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في سوريا عند فتح تعاملات السبت لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 1043 ليرة للشراء، و1060 ليرة للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى السوق الموازية، عند نحو 1064 ليرة للشراء، و1081 ليرة للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي لدى السوق الوازية (السوداء) في سوريا، إلى 12950 ليرة للشراء، و13140 ليرة للبيع، مقابل، 12949 ليرة للشراء، و13139 ليرة للبيع، أمس.