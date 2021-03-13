سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13 مارس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 13 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

استقرار الدولار

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.645 جنيه للشراء، و15.745جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، اليوم السبت، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك واحد فقط، هو مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما هيمن سعر صرف الدولار، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في 20 بنكا منها عودة، والإمارت دبي الوطني، والمشرق، وHSBC، والبركة، والمصري للتنمية، والأهلي المتحد، وكريدي أجريكول، ومصر إيران للتنمية.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 4 بنوك هي، المصرف المتحد، والتجاري الدولي، وقناة السويس، والمصرف العربي الدولي.

10 مليارات

وتستهدف مصر الوصول بصادراتها من التعدين إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2040، ارتفاعا من 1.6 مليار دولار حاليا.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن قطاع التعدين يخطط لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، لشركات عالمية، من خلال نظام مزايدات سارية طوال العام، وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

وأوضح الملا، أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما في نجاح المزايدة العالمية، للبحث عن الذهب في عام 2020 والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا.

وفازت نحو 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة، للبحث عن الذهب تم طرحها في مزايدة الذهب العالمية التي تم طرحها عام 2020.

ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الأوروبية، لدى المركزي المصري، عند نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.83 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.171 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدينار الكويتي، ثابتا عند نحو 51.73 جنيه للشراء، ونحو 52.08 جنيه للبيع.

تحدي كورونا

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2020، حيث سجل نموا بنسبة 2%.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وأضافت السعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.