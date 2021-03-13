"سماع الألوان".. ابتكار جوجل الجديد عبر الذكاء الاصطناعي

طورت شركة "جوجل" أداة جديدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بإمكانها تحويل الألوان إلى موسيقى.
وأكدت تقارير إعلامية أن جوجل اخترعت أداة تمكنك من سماع الألوان، حيث وبمساعدة الذكاء الاصطناعي سيتمكن الزوار الافتراضيون لمعرض Sound Like Kandinsky من سماع أصوات كان الفنان يعتقد أنها مرتبطة باللون المستعمل في لوحته، وذلك تبعا للحالات المزاجية والأصوات التي ألهمت الفنان لرسم عمله الفني.
لكن أداة جوجل ليست الأولى من نوعها، إذ إن الفنان نيل هاربيسون قام بتطوير طريقة أخرى لذلك، عن طريق حساسات متطورة مربوطة برأسه تحول الألوان إلى نوتات موسيقية، ما يخلق معزوفة كاملة عند النظر إلى لوحة معينة.
ويرى الخبراء أن ابتكار جوجل الأخير سيشكل طفرة في عالم الصوتيات والمرئيات، خاصة لمن يعانون مشاكل في الإبصار أصبح لديهم الآن القدرة على اقتحام عالم الألوان.
ونشرت شركة جوجل (عملاق البحث الإلكتروني) بالتعاون مع معهد أكسفورد للإنترنت، دليلا عن "أساسيات الذكاء الاصطناعي" باللغة العربية.
يهدف الدليل إلى مساعدة الجميع على فهم مداخل الذكاء الاصطناعي وآلية عمله ودوره في تغيير العالم من حولنا، من خلال سلسلة من الشروحات المبسّطة والقصيرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات في مختبرات الكريبتون أكثر من 5 تريليونات دولار بما يؤشر ببدء العصر الذهبي الجديد للاقتصاديات الذكية.
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