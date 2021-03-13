حمدان بن محمد: خطة دبي الحضرية 2040 تضم 5 مراكز لدعم الاقتصاد

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن خطة دبي الحضرية 2040 تضم 5 مراكز لدعم الاقتصاد.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، إن خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، تضمن استعدادنا الكامل لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع والزوار.

وأضاف "نركز في الخطة على خمسة مراكز حضرية تدعم القطاعات الاقتصادية، وتنوّع فرص العمل، وتوفّر المتطلبات الإسكانية ضمن 6 مستويات للتمدُّن تحدد مستوى البنية التحتية لكافة المرافق والخدمات".

وتابع: "لدينا أهداف مهمة للخطة في مقدمتها تعزيز ارتباط المواطن بالأحياء القديمة، وضمان التوظيف الأمثل للموارد، لا سيما الأراضي، وتوفير الخيارات الأفضل للإسكان، وزيادة المسطحات الخضراء، ودعم القطاعات الاقتصادية الجديدة، مع تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال والتوسع في حلول التنقُّل المستدامة".

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، خلال إطلاق الخطة، اليوم، إلى أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، بمرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة بخارطة طريق واضحة لتنمية مستدامة نستكمل بها مشروعاً تنموياً طموحاً وضع سعادة الإنسان في مقدمة أهدافه.

وهذه هي الخطة الحضرية السابعة في مسيرة دبي التنموية، حيث اعتمدت الخطة الأولى في عام 1960، وبين عامي 1960 و2020 تضاعف عدد سكان دبي نحو 80 ضعفا، من 40 ألفا إلى 3.3 مليون نسمة، كما تضاعفت مساحة المنطقة الحضرية والمبنية بنحو 170 ضعفا، وزادت من 3.2 كيلومتر مربع إلى 1,490 كيلومترا مربعا.



