بعد معلومات استخباراتية.. اعتقال 4 دواعش في العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" خلال عمليات متفرقة في بغداد ومحافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها المُباغتة وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، ضد بقايا عصابات داعـش".

وتابع أن "العناصر الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مُتخف بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد في عمليةٍ شهدت استخدام أسلوب استخباري مُتقدم".

وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن أيضا من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنه، غربي محافظة الأنبار "غرب".

رسول قال أيضا: "في ناحية العلم بمُحافظة صلاح الدين "وسط"، ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على هدفين من عصابات داعـش الإرهابية".

وكانت محافظة صلاح الدين شهدت فجر الجمعة، جريمة إرهابية مروعة لاقت ردود أفعال كبيرة في الأوساط الحكومية والسياسية.

وبحسب التحقيقات التي أعلنتها السلطات العراقية، فإن عناصر من داعش متخفين بزي عسكري اقتحموا 3 منازل في قرية البودور في المحافظة وقتلوا عائلة بأكملها مكونة من 6 أفراد.

كانت القوات الأمنية العراقية أطلقت الشهر الماضي حملة عسكرية بعنوان "أسود الجزيرة"، لتعقب فلول داعش وخلاياه النائمة في محافظة الأنبار ومناطق سامراء.

وتنفذ السلطات العراقية حملات عسكرية متتابعة لملاحقة فلول "داعش" مع تصاعد حدة تلك العمليات أخيرا عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسفرت العمليات العسكرية الأخيرة التي انطلقت قبل نحو شهرين عن اعتقال ومقتل العشرات من التنظيم بينهم قيادات في داعش.