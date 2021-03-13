استفزاز جديد.. مقاتلات تركية تقصف مناطق شمالي العراق

قصفت المقاتلات التركية، السبت، مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان، في انتهاك جديد لسيادة العراق.
وقال شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن المقاتلات التركية قصفت اليوم مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، أقصى شمال البلاد.
وأوضح الشهود أن المقاتلات التركية استهدفت سلسلة جبال كورزار المطلة على ناحية شيلادزي في قضاء العمادية شمالي دهوك.
وتسبب القصف التركي في حالة من الرعب والذعر بين الأهالي الذين يعيشون قرب هذه الجبال، واضطر البعض للنزوح مؤقتا، هرباً من القصف، وفق المصادر ذاتها.
وتواصل تركيا عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ يونيو/حزيران 2020، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام السياسي الذي يحكم أنقرة.
ورغم الاحتجاجات العراقية ومذكرات التنديد الرسمية التي قدمتها بغداد إلى الجانب التركي، إلا أن الأخير لم يكترث لتلك المطالبات ويواصل خروقاته العسكرية.
وأطلقت تركيا في فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية بعنوان "مخلب النسر 2"، استمرت 5 أيام، وتكبدت من خلالها خسائر في الأرواح والمعدات بعد عمليات كر وفر مع عناصر حزب العمال الكردستاني.
وجاءت هذه العملية استكمالاً لحملتين عسكريتين أطلقتهما أنقرة قبل نحو عام بعنوان "مخلب النمر- مخلب النسر"، شمالي العراق ، وأسفرتا عن سقوط العشرات من المواطنين الأبرياء فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة لسكان مناطق الشريط الحدودي لإقليم كردستان.
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