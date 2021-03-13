مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة نقل في كازاخستان

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم في تحطم طائرة نقل عسكري تابعة لحرس الحدود الكازاخستاني قرب مطار مدينة ألماتا.
وأوضح مطار ألماتا الدولي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن الاتصال مع الطائرة من طراز "إن-26" القادمة من العاصمة نور سلطان فقد لدى هبوطها في المطار، مشيرا إلى أن الطائرة تحطمت في بداية المهبط.
وأعلنت وزارة الطوارئ أن عناصرها تمكنوا من إخماد حريق نشب في الطائرة إثر تحطمها.
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