الجيش البريطاني يحقق في واقعة "اعتداء جنسي" على أحد طياريه

يحقق سلاح الجو الملكي البريطاني (راف/RAF) في مقطع فيديو "شائن"، يظهر جنودا يعتدون جنسيًا على طيار أثناء احتفال بداية التجنيد.

وقالت متحدثة باسم سلاح الجو البريطاني، في بيان، السبت، إن فرع التحقيقات الخاصة بالسلاح يحقق في الحادث، بعدما حصلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على مقطع الفيديو.

وأوضحت: "علمنا بشأن الفيديو العدواني المتورط فيه جنود من قوات الجو الملكية. ويحقق فرع التحقيقات الآن في الواقعة الواردة به".

وأضافت "سيكون من غير اللائق الإدلاء بمزيد من التعليقات، بينما لا يزال التحقيق جاريًا".

وأكدت المتحدثة باسم سلاح الجو الملكي "عدم التسامح مع التنمر أو الانتهاكات المرتبطة باحتفالات بداية التجنيد"، مضيفة أن "أي شخص لا يحافظ على القواعد سيخضع للتحقيق مع اتخاذ التدابير التأديبية المناسبة".

وكانت صحيفة ديلي ميل ذكرت في وقت سابق أن مقطع الفيديو يظهر طيارا "عاريا" يحتجزه جنود "مخمورين" قبل الاعتداء المزعوم عليه.