تدابير صارمة.. سريلانكا تكشف خطتها لمواجهة الإرهاب

أعلنت سريلانكا دخول أحكام قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ من مكافحة الإرهاب والتدابير التي تمنح الحكومة سلطات واسعة.

وأشارت الحكومة إلى أنها تستعد لحظر البرقع، ما يجعل الحظر المؤقت، الذي فُرض في نيسان/أبريل 2019 في أعقاب التفجيرات الدامية المنسوبة إلى الإرهابيين، نهائيا.



وقرر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا فرض تدابير بموجب قانون مكافحة الإرهاب تسمح باعتقال أي شخص يشتبه بضلوعه في "أعمال عنف أو نزاع بين الأديان أو بين الأعراق أو بين الطوائف، أو كن مشاعر العداء أو العدوانية بين المجتمعات المختلفة".

وتندرج هذه الأحكام، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، ضمن قانون الحد من الإرهاب، الذي دعت منظمات حقوق الإنسان مرارًا إلى إلغائه.

وعدت الحكومة السابقة، التي فاز عليها حزب راجاباكسا في انتخابات 2019، بإلغاء القانون بعد أن أقرت أنه يهدد الحريات الفردية، لكنها لم تفعل ذلك.

كما أعلن راجاباكسا، الذي تولى السلطة بعد أن تعهد بالتغلب على الإرهاب، عن تدابير "نزع التطرف ضد الفكر الديني المتطرف العنيف، وفق البنود التي نُشرت في الجريدة الرسمية السبت.

وقال وزير الأمن العام ساراث ويراسيكيرا إن التوقيع على نص يحظر البرقع ينتظر موافقة مجلسي الوزراء والبرلمان، حيث يمكن للحكومة أن تنال موافقة ثلثي النواب.

وقال ويراسيكيرا "إن البرقع يضر بشكل مباشر بأمننا القومي".

ولجأت حكومة سريلانكا إلى قوانين حالة الطوارئ لفرض حظر مؤقت على النقاب بعد التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس وفنادق أودت بحياة 279 شخصًا في أبريل/نيسان 2019.

والبرقع هو زي غير شائع في سريلانكا، البلد الذي تقطنه أغلبية بوذية، حيث يمثل المسلمون 10% فقط من السكان البالغ عددهم 21 مليون نسمة.