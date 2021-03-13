بالصور.. محتجون يرشقون حافلة رئيس الأرجنتين بالحجارة

هاجم عشرات المحتجين حافلة صغيرة تقل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أثناء زيارته منطقة دمرتها حرائق غابات، بإلقاء الحجارة عليها.

وقال وسائل إعلام محلية، إن الرئيس خلال مغادرته مركزا اجتماعيا في بلدة لاغو بويبلو بنطقة باتاغونيا (جنوب)، اضطر للاحتماء خلف جدار بشري بعدما اندفع حشد من المتظاهرين نحوه والوفد المرافق.



وفي وقت لاحق، أوقف المتظاهرون الحافلة التي تقل الرئيس، وقاموا بالضرب عليها وركلها ورشقها بالحجارة ما تسبب بتكسر نوافذها، بحسب لقطات بثتها شبكة "تي إن نتوورك" وصحيفة "كلارين".





وأسفرت الحرائق التي اندلعت في منطقة باتاغونيا قبل أيام عن مقتل شخص فيما تم الإبلاغ عن فقدان 11 آخرين، كما قال مسؤولون الجمعة.

ومع وجود عدد قليل من رجال الشرطة، تمكن الحشد من إيقاف حافلة الرئيس، ومركبات أخرى لدقائق فيما ألقى بعض المتظاهرين بأنفسهم على غطاء محرك مركبة فرنانديز.

وبمجرد تحررها، شقت المركبات طريقها بين الحشد وانطلقت مسرعة مع الحافلة الرئاسية.

وذكرت "كلارين" أن المتظاهرين كانوا غاضبين من مشاريع التعدين في مقاطعة تشوبوت وهي جزء من باتاغونيا، ومن حاكم المقاطعة.

وتم إجلاء عشرات السكان من مسار النيران المتصاعدة التي دمرت نحو 200 منزل.





وقالت الحكومة إن بعض البلدات تركت بدون مياه أو كهرباء.

وامتدت الحرائق التي تشتبه السلطات في أنها أشعلت عمدا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، إلى بلدات عدة قرب سفوح جبال الأنديس، ودمرت حوالي 15 ألف هكتار من الغابات، بحسب وسائل إعلام، مضيفة أنه تم العثور على جثة متفحمة لأحد سكان المنطقة فقد منذ الثلاثاء قرب بلدة المياتين.

وأتت حرائق في الأرجنتين العام الماضي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

وبحسب الحكومة، فإن 95% من هذه الحرائق تسبب بها أشخاص، وأسفرت في عدد من الحالات عن أضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية.