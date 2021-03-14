قسد ترحب بالقرار الأوروبي الداعي لانسحاب تركيا من شمال سوريا

رحّب مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، بقرار البرلمان الأوروبي الداعي لانسحاب تركيا من شمال سوريا.
وقال عبدي، في تغريدة له على "تويتر": "نشارك برلمان الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن محاولات التطهير العرقي التي تقوم بها تركيا ضد الأكراد في سوريا".
وكان البرلمان الأوروبي اعتمد، مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي هذا البلد.
وصف البرلمان الأوروبي، التواجد التركي في شمال سوريا بـ"الاحتلال"، مطالبا أنقرة بسحب الجيش التركي من هناك.
ووافق البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الذي حمل عنوان "10 سنوات على الصراع السوري".
كما أكد البرلمان الأوروبي، على أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يصنف الرئيس رجب أردوغان نواتها الأساسية "وحدات حماية الشعب الكردية" تنظيما إرهابيًا، لعبت دورا كحليف في التصدي لتنظيم داعش في سوريا.
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