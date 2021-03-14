"حق الدفاع عن النفس".. هل يحمل متظاهرو ميانمار السلاح؟

في تطور جديد قالت الحكومة المدنية في ميانمار إنها تدرس منح المتظاهرين "حق الدفاع عن النفس" في وجه حملة القمع التي يفرضها الجيش.

ونقلت جماعة حقوقية عن القائم بعمل رئيس الحكومة المدنية الموازية في ميانمار قوله إن الحكومة ستسعى إلى منح الناس الحق القانوني في الدفاع عن أنفسهم بعد وصول عدد قتلى الاحتجاجات ضد انقلاب الشهر الماضي إلى أكثر من 80.

ووجه ماهن وين خاينج ثان، الذي لاذ بالفرار مع معظم كبار المسؤولين بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، كلمة للشعب عبر فيسبوك قال فيها "هذه أحلك لحظات الأمة ولحظة بزوغ الفجر قد اقتربت".

وأضاف أن الحكومة المدنية ستسعى إلى "سن القوانين اللازمة لكي يتسنى للناس الدفاع عن أنفسهم" في وجه الحملة الصارمة التي يفرضها الجيش.

وقالت جماعة رابطة المساعدة للسجناء السياسيين إن أكثر من 80 فردا قتلوا حتى أمس السبت في احتجاجات عارمة ضد سيطرة الجيش على السلطة مضيفة أن السلطات احتجزت أكثر من 2100 شخص.

وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن أكثر من 13 شخصا قتلوا أمس السبت في واحد من أدمى الأيام منذ انقلاب الأول من فبراير شباط.

وأبلغ شهود رويترز أن خمسة قتلوا بالرصاص وأصيب عدد آخر عندما فتحت الشرطة النار على اعتصام في ماندالاي ثاني كبرى مدن البلاد.