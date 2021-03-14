رئيس وزراء الأردن عن حادث مستشفى السلط: نحتاج ثورة إدارية

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إن حكومته تتحمل مسؤولية حادث مستشفى السلط، مؤكدا الحاجة إلى ثورة إدارية.
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس النواب الأردني، الذي عقد اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث تداعيات حادث مستشفى السلط.
وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن حكومته تسعى لاستعادة ثقة المواطن، مشددا على أن "حادث مستشفى السلط لا يمكن تبريره ونحتاج إلى ثورة إدارية".
من جانبه، قال وزير الصحة الأردني المكلف مازن عبدالله إن 9 أشخاص توفوا جراء فيروس كورونا في مستشفى السلط أمس، 6 منهم بسبب نفاد الأكسجين.
وشدد عبدالله على الشروع "اعتبارا من اليوم في زيادة سعة جميع المستشفيات من الأكسجين"، مؤكدا أن "الجيش الأردني بدأ في إنشاء مصنع لإنتاج الأكسجين سيكون جاهزًا خلال 3 أسابيع".
ولفت وزير الصحة الأردني المكلف إلى أنه تم تكليف "أفراد من الدفاع المدني في المستشفيات لمتابعة مستويات الأكسجين".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زار، أمس السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي)، عقب حادثة نقص الأكسجين التي أودت بحياة عدد من المرضى.
ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.
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