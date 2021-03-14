أجمل الأماكن السياحية في ربيع 2021.. ألبوم صور

استمتع بعطلتك في فصل الربيع ببعض الأماكن السياحية المميزة التي تتميز بالطقس الرائع، وإليكم أجمل الأماكن السياحية في ربيع 2021.

في ربيع 2021 يمكنك الذهاب إلى بعض الأماكن السياحية التي تصبح أكثر جمالا في فصل الربيع من كل عام، حيث تنتشر الورود والأشجار الخضراء والطقس الرائع، وفيما يلي إليكم أجمل الأماكن السياحية في الربيع 2021.



أجمل الأماكن السياحية في ربيع 2021

أمستردام في هولندا





تعتبر من الأماكن السياحية المميزة في فصل الربيع، حيث أنها تتمتع بطقس رائع ويمكنك مشاهدة الورود والزهور الجميلة في الحدائق الكثيرة التي تقع في أمستردام، ولهذا يمكنك الاستمتاع بالسياحة في أمستردام في فصل الربيع.

كرايستشيرش في نيوزيلندا





كرايستشيرش من الأماكن المهمة في نيوزيلندا، والتي يوجد بها الكثير من الحدائق النباتية التي تزداد جمالا في فصل الربيع، ولهذا يجب أن نضع هذا المكان في الحسبان عند القيام بالسياحة في فصل الربيع.

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حديقة يوسمايت الوطنية:





تعتبر حديقة يوسمايت من الحدائق المميزة التي يمكنك قضاء بها عطلتك في فصل الربيع، وهي تقع بالولايات المتحدة الأمريكية في الساحل الغربي، وتعتبر من الأماكن الرائعة للعائلات حيث تشمل الحديقة على النباتات والأشجار النادرة والمزهرة فضلا على وجود المساحات الخضراء الشاسعة.

كاتالونيا في إسبانيا:





تقع في شمال شرق إسبانيا وهي تعتبر من الأماكن السياحية ذات المناخ المعتدل طوال العام، ولهذا يمكن قضاء عطلتك في فصل الربيع في كتالونيا ويقام مهرجان ربيع سانت جوردي الذي يقام في يوم 23 أبريل من كل عام، ويمكنك زيارة العديد من الوجهات السياحية مثل زيارة كنيسة زغردا فاميليا، ومدينة لاردا والتي تعد من المدن التي تحتوي على العديد من المحميات الطبيعية الخلابة، ويمكنك بها مشاهدة الحيوانات المختلفة والمساحات الخضراء الشاسعة، كما يمكنك زيارة مدينة دراغون التي تعد من الوجهات السياحية المميزة المطلة على ساحل البحر المتوسط.

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سلوفينيا في أوروبا:





تقع سلوفينيا في أوروبا الوسطى وتعتبر من الدول التي يمكنك زيارتها في فصل الربيع، وهذا لأنها تحتوي على العديد من البحيرات الرائعة والتي يمكنك الاسترخاء على ضفافها ومشاهدة الأشجار بأنواعها المختلفة والزهور فهي وجهة مميزة في فصل الربيع.