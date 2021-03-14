أسرار نادي الـ100 مليار دولار.. كيف غادر "بافيت" و"زوكربيرج" ومن تبقى؟

ليوم واحد فقط، دخل الملياردير الأمريكي وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لبيركشير هاثاواي، نادي الـ100 مليار دولار لأول مرة، الخميس الماضي.

لكن لم يلبث بقاؤه في هذا النادي سوى 24 ساعة، لتنزل ثروته من 100.3 مليار دولار إلى 99.3 مليار دولار في ختام جلسة أول أمس الجمعة، إلى جانب مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا، "فيسبوك" مارك زوكربيرج.

وتراجع عدد المليارديرات الذين تفوق ثروتهم حاجز 100 مليار من 6، مساء الخميس، إلى 4 عند ختام تعاملات أسواق المال العالمية، الجمعة الماضية، مع تأثر الأسواق بدرجات متفاوتة من توقعات أقل تفاؤلا للتعافي الاقتصادي العالمي.

في جلسة الجمعة التي تستمر 7 ساعات، فقد بافيت مليار دولار، بمعدل 142.8 مليون دولار في كل ساعة تداول، وهو مبلغ يساوي كامل فاتورة رواتب موظفي الدولة في بلد مثل فلسطين، لمدة شهر واحد.

بينما في كل دقيقة، فقد وارن بافيت خلال جلسة تداول الجمعة الماضية، نحو 2.38 مليون دولار أمريكي، وفي كل ثانية، خسر بافيت في تداولات الجمعة الماضية، نحو 39.6 ألف دولار أمريكي.

ولكن، ارتفعت ثروة بافيت هذا العام بشكل ملحوظ، حيث بلغ صافي ثروته في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 86.8 مليار دولار.

يمتلك بافيت نحو سدس شركة بيركشير هاثاواي، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليار دولار، ولدى الشركة العديد من الاستثمارات الكبيرة، بما في ذلك شركتي Chevron وVerizon التي ارتفعت أسهمها بشكل كبير في فبراير/شباط الماضي رغم تراجع السوق الأوسع.

حققت بيركشير صافي دخل بلغ 35.8 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020، بزيادة قدرها 23٪ عن 29.1 مليار دولار المحققة قبل عام، مدفوعة بمكاسب في الأسهم التي تمتلكها الشركة، بما في ذلك Apple.

خسارة مارك زوكربيرج

بينما كانت خسارة مارك زوكربيرج في تعاملات الجمعة، ضعف مواطنه بافيت، إذ تراجعت ثروته من 100 مليار دولار في نهاية جلسة الخميس إلى 98 مليار دولار في نهاية جلسة الجمعة الماضية.

وفي جلسة الجمعة، فقد مارك في كل ساعة تداول من الساعات السبعة نحو 285.6 مليون دولار، و4.76 ملايين دولار في كل دقيقة من تداولات أسواق المال، و79.2 ألف دولار في كل ثانية من ساعات التداول السبعة.

الباقون داخل النادي

وبقي 4 أثرياء فقط يملكون ثروة تفوق 100 مليار دولار أمريكي في ختام جلسة الجمعة، بانتظار فتح أسواق المال تعاملاتها يوم غد الإثنين، وهم جيف بيزوس، إيلون ماسك، وبرنارد آرنولد، وبيل جيتس.

وبلغت ثروة جيف بيزنس مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي نحو 181.3 مليار دولار أمريكي، تبعه في المرتبة الثانية إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، بـ 170.4 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثالثة بعد ماسك، بيرنار آرنولد وهو فرنسي الجنسية، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون بقيمة ثروة بلغت 162.2 مليار دولار.

بينما جاء في المرتبة الرابعة بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، بإجمالي ثروة بلغت قيمتها 126.5 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات أثرياء العالم لموقع فوربس.