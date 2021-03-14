"الوكالة الذرية" تحذر: إيران تخصب يورانيوم يسمح لها بتصنيع أسلحة

حذرت الوكالة الدولة للطاقة الذرية، اليوم الأحد، من أن إيران تخصب كميات كبيرة من اليورانيوم وبمستويات عالية.

وقال رافائيل ماريانو غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن تخصيب إيران لليورانيوم بمستويات أعلى يسمح لها بتصنيع الأسلحة.

وكشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران لديها نحو 3 آلاف كيلوجرام من اليورانيوم المخصب وهي كمية مرتفعة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أكد الجمعة الماضية، أن هناك إجماعا أمريكيا أوروبيا على منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي إن "الإدارة الأمريكية تنتظر رد إيران حول كيفية التقدم في المفاوضات"، موضحًا أن "الأوروبيين يتشاورون مع إيران لإنهاء الأزمة الراهنة".

وطالب عدد من نواب الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق، بفرض مزيد من القيود على برنامج إيران النووي.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن 140 عضوًا بمجلس النواب يطالبون بفرض قيود على برنامج إيران النووي.

والإثنين الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.