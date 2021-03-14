حادث انقطاع الأكسجين.. توقيف مدير مستشفى السلط و4 من مساعديه بالأردن

قال مصدر قضائي أردني، الأحد، إن المدعي العام قرر توقيف مدير مستشفى السلط و4 من مساعديه على خلفية حادث انقطاع الأكسجين.

وأكد المصدر أن مدعي عام السلط، قرر أيضاً توجيه لهم تهمة "التسبب بوفاة" بعدما أدى انقطاع الأكسجين إلى وفاة سبعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال نائب عام عمان، حسن العبداللات، إن "مدعي عام السَّلط، قرَّر توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكررة سبع مرات".

وأضاف في بيان أن "المسؤولين الخمسة هم: مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى".

وأوضح العبداللات أن "المدعي العام قرَّر توقيف هؤلاء لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل"، مشيرا إلى أن "التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مساء أمس السبت، إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء (حيث يقع مستشفى السلط) عن العمل، مشيرا إلى أن "الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث".

ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول"، معتذرا على هذا "التقصير".