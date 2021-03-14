لندن تطالب طهران بإطلاق سراح معتقلة بريطانية

طالب جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيران بإطلاق سراح الصحفية المعتقلة بطهران نازانين راتكليف.

ومثلت الإيرانية - البريطانية نازانين زاغاري راتكليف مجددا أمام محكمة في طهران الأحد، بزعم "الدعاية" ضد إيران، بعد أسبوع من انقضاء فترة عقوبتها بالسجن 5 أعوام في قضية أخرى، وسط تنديد من لندن التي تطالب بالسماح لها بمغادرة إيران.



واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب المحاكمة الجديدة "تعسفية".

وكتب على تويتر "، قائلا:" من غير المقبول أن تكون إيران اختارت مواصلة محاكمة ثانية تعد تعسفية بحق نازنين زاغري-راتكليف. يجب أن يسمح لها بالعودة إلى اسرتها في بريطانيا دون تأخر".

وأضاف: "سنواصل جهودنا لدعمها بأي طريقة ممكنة".

من جانبه قال حُجة كرماني، محامي نازانين زاغاري راتكليف، لموقع "امتداد" الإيراني، إن محاكمتها عقدت اليوم الأحد أمام المحكمة الثورية.

وأضاف: "جرت المحاكمة في الفرع 15 للمحكمة الثورية. التهمة الموجهة لها هي الدعاية ضد النظام".



وألقي القبض الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف وتعمل مديرة مشروعات بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، في مطار طهران في أبريل/نيسان 2016 وأدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بنظام الحكم.