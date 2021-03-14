الأمن يستهدف المحتجين في ميانمار.. مقتل متظاهرين وشرطي

قال شهود ووسائل إعلام محلية في ميانمار إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في العاصمة التجارية يانجون اليوم الأحد.
وحسب وسائل إعلام محلية، قتل ما لا يقل عن 14 متظاهرا مع استمرار الاحتجاجات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة للأسبوع السادس.
أما التلفزيون الرسمي لميانمار فقد ذكر أن شرطيا توفي متأثرا بجروحه وأصيب ثلاثة خلال احتجاجات اليوم الأحد في منطقة باجو وسط البلاد.
واتهم الأمن المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة واستخدام المقاليع، مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول استخدامهم الأسلحة النارية.
وأشارت المحطة إلى أن الشرطي توفي متأثرا بإصابة في الصدر.
وتمر ميانمار بأزمة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة للزعيمة أونج سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير/شباط واحتجزها ومسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه وشكل مجلسا عسكريا حاكما من قادة الجيش.
وقال الجيش إن الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني شهدت عمليات تزوير لكن مفوضية الانتخابات قالت إن عملية التصويت كانت نزيهة.
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