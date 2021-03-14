ترامب و"تويتر".. ابنة شقيقه تكشف مفاجأة

كشفت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن عمها انزعج من وقف حسابه على موقع"تويتر" أكثر من هزيمته في الانتخابات الرئاسة.

وذكرت ماري ترامب، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن، الرئيس السابق "لم يكن مهتمًا بالسياسة.. وسيبقى أكثر غضبًا من حظره بشكل دائم من على "منصة تويتر".

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وتقول عالمة النفس الإكلينيكي ماري، التي كتبت سابقًا كتابًا وجهت فيه انتقادات لاذعة لترامب، إنه "يفضل أن يكون محور الاهتمام، وبالتالي فمن الممكن أن يشكل هذا الحظر ضربة موجعة له".

وذكرت في مقابلة مع موقع "بيزنس إنسايدر" أنه: "أعتقد أن حظر حسابه على تويتر ورفض رابطة لاعبي الجولف للمحترفين إقامة البطولة في ملاعب الجولف الخاصة به كانت على الأرجح أسوأ الأشياء التي حدثت له خلال السنوات الأربع الماضية".

وقام موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" بحظر حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب، لفترات زمنية مختلفة بسبب فيديو ورسائل إلى المتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب في محيط مبنى الكابيتول يوم 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأصدر "تويتر "حظرا دائما بحق ترامب في يناير/ كانون ثاني في أعقاب الحصار المفروض على مبنى الكابيتول، جراء "مخاطر التحريض على ارتكاب المزيد من أعمال العنف".

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحيفة إن ترامب استشاط غضبا عقب حظر حسابه وسعى جاهدًا لاختيار البدائل بعد طرده من منصة التواصل الاجتماعي.

تصريحات ماري تتشابه مع تعليقات ماجي هابرمان، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير/ شباط، حيث قالت إن ترامب أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما اكتشف خسارته امتياز استضافة بطولة رابطة لاعبي الجولف للمحترفين في بيدمينستر أكثر مما كان بشأن إجراءات العزل ضده، والتي كانت جارية في ذلك الوقت.

وقالت هابرمان على تويتر "إنه غاضب من المساءلة، كما يقول الأشخاص الذين تحدثوا إليه.. لكن رد الفعل على قرار رابطة لاعبي الجولف للمحترفين كان مختلفًا من حيث الحجم".

وألفت ماري ترامب سابقًا كتابًا عن عائلة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بعنوان "أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا: كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم".

وفي مذكراتها، قالت ابنة شقيق ترامب، وهي طبيبة نفسية معتمدة، إن الرئيس السابق أظهر منذ سن مبكرة استعدادًا لخداع الآخرين ومضايقتهم لمصلحته الخاصة.

وحاول شقيق الرئيس السابق، روبرت ترامب، منع نشر الكتاب عن طريق المحاكم، مستشهداً باتفاق ماري بعدم الإفصاح، لكن تلك المحاولة باءت بالفشل.

وأصبح الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا. وخلال اليوم الأول، بيع أكثر من 950 ألف نسخة، محطمة الرقم القياسي في اليوم الأول من المبيعات.