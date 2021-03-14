سعادة الإنسان.. دبي تقدم النموذج الأمثل للعالم

تحولت دبي باقتصادها المعرفي وبنيتها الأساسية المتطورة إلى نموذج عالمي يحتذى به في جودة الحياة وتوفيره حياة سعيدة لسكانها.

وفق المؤشرات العالمية تعد دبي واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والسياحة، وكان ذلك سببا رئيسيا في أن تتفوق الإمارات على العديد من الدول والاقتصادات المتطورة، في تقرير السعادة العالمي الذي يصدر سنويا عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.



بناء على الإنجازات

تعكف الإمارة الرائدة على البناء على إنجازاتها بملف السعادة من خلال خطة "دبي الحضرية 2040" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس السبت.





وتهدف الخطة إلى تحسين جودة الحياة عن طريق تطبيق أفضل أنظمة التخطيط والتطوير المكاني لخدمة الوطن والمواطن، وزيادة تنافسية دبي وأن تظل وجهة سياحية رئيسية.

الخطة تستهدف أن تكون دبي في صدارة مدن العالم المفضلة للجميع.

ويقول داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، "تجسّد خطة دبي الحضرية 2040 رؤية الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم التي تضع سعادة الإنسان ورفاهيته في المقام الأول، حيث تهدف الخطة إلى تلبية كافة المتطلبات والاحتياجات للأجيال القادمة في جميع المجالات"

أجندة السعادة

تتميز دبي بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز السعادة، ومنها أجندة السعادة التي تنفذها "دبي الذكية" منذ إطلاقها في 2016

تحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحسين الحياة المعيشية والارتقاء بالخدمات المقدمة على أرضها للمقيمين والزائرين.

ويعمل على تنفيذ أجندة السعادة التي تم إطلاقها العام الماضي 78 بطلا من 43 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة في دبي.

تتضمن أجندة دبي للسعادة 16 برنامجا رئيسيا شاملة 4 محاور و82 مشروعا، وتهدف برامج الأجندة لاكتشاف احتياجات الأفراد والاستجابة لها ونشر الوعي وتنمية المهارات، بالإضافة إلى برامج للتدريب والإرشاد للمشاركة المجتمعية التي ترسخ مكانة دبي من حيث قيادة الأفكار.

لعبت أجندة السعادة بدبي دورا محليا وعالميا بارزا في مجال المدن الذكية تبلور في توقيع دبي الذكية اتفاقيات لتطبيق أجندة السعادة في حكومتي عجمان والفجيرة.

وتلقت دبي الذكية دعوة رسمية من مجلس وزراء مملكة بوتان لعرض تجربة الإمارة كنموذج عالمي يُحتذى به.