السعودية تنسف بؤر الفساد.. حملة توقف عشرات الموظفين في 7 جهات حكومية

كشفت هيئة مراقبة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، الأحد، عن توقيف موظفين بعدد من الوزارات لتورطهم بقضايا فساد.
وقالت هيئة مراقبة ومكافحة الفساد "نزاهة" في تغريدة على حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر: "نفذت الهيئة 263 جولة رقابية خلال شهر رجب، وتم التحقيق مع 757 متهما، في قضايا جنائية وإدارية.
وأضافت "نزاهة": "تم إيقاف 241 مواطنا ومقيما منهم موظفين في 7 هيئات حكومية، هي وزارات، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودي.
ووفقا للبيان: فإن التهم الموجهة لهؤلاء هي "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، والتزوير".
وأكدت "نزاهة" على أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
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